GfVip, panico in studio: «È svenuta». Caos tra il pubblico, cosa è successo durante la puntata

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip è successo qualcosa in studio che nessuno si sarebbe aspettato. Tra gli argomenti della serata, uno dei dominanti, è stato la fine della relazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. La coppia ha sempre avuto un nutrito gruppo di followers, alcuni dei quali presenti in studio che si sono letteralmente battuti per loro.

I fan della coppia

Nel corso della serata, vedendo che l'argomento scaldava molto gli animi, Alfonso Signorini, ha invitato una della fan della coppia a salire sul palco e a parlare. La ragazza ha esordito: «Cosa voglio dire a Edoardo e Antonella? Allora, io vi amo dal 19 settembre. Raga, io per voi vi dico tutto, sto male quando litigate, veramente, sto malissimo e tremo. Vi amo troppo fino alla fine Donnalisi! Sì Donnalisi io vi amo. Cosa voglio dire a Edoardo? Non esiste futuro dove non ci ritroveremo. L’hai detto tu Edooo, l’hai detto tu Edo, l’hai detto tu Edo! Ricordati», a lei ha risposto una hater di Antonella che l'ha appellata come "falsa".

Il malore

Una puntata molto accesa nel corso della quale c'è anche chi ha avuto un malore. Su Twitter è iniziata a circolare la notizia di una ragazza che sarebbe svenuta nel corso della discussione tra Edoardo e Antonella. La giovane avrebbe gridato e pianto tanto che si sarebbe sentita male, creando un piccolo momento di caos tra il pubblico che però non è stato colto durante la diretta.

