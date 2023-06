Summer Hits, Onorato: «Roma torna Capitale della musica live», ecco le tre serate gratuite in piazza del Popolo

di Redazione Web

«Roma torna Capitale della Musica live. Con Summer Hits oltre 120mila ragazze e ragazzi potranno vivere gratuitamente l’emozione del concerto degli artisti più amati in tre serate straordinarie, nello scenario unico al mondo di piazza del Popolo. Un’occasione che con il sindaco Gualtieri abbiamo scelto di ripetere dopo il grande successo dello scorso anno. Per offrire veramente a tutte e a tutti l’occasione di assistere gratuitamente alle esibizioni delle cantanti e dei cantanti più amati, alcuni dei quali quest’anno faranno registrare il sold out al Circo Massimo o allo Stadio Olimpico». Lo ha detto l’assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda, Alessandro Onorato.

Summer Hits a Roma: le tre serate in piazza del Popolo

«Quest’anno le serate televisive passano da due a tre, con in onda su Rai 2 e contemporaneamente su Rai Radio 2 gli spot con la promozione di Roma in chiave turistica.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Giugno 2023, 15:51

