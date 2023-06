Martin Scorsese in vacanza a Roma con la famiglia: le foto nei luoghi di culto, dal Colosseo ai Fori Imperiali

di Redazione web

Il regista americano Martin Scorsese ha deciso di trascorrere alcuni giorni a Roma, in vacanza insieme alla famiglia, la moglie Helen Morris e la figlia Francesca Scorsese. Il regista è tornato da poco trionfante dal Festival del cinema di Cannes, dove ha partecipato con il film "Killers of the Flower Moon" e ha ricevuto una standing ovation e 9 minuti di applausi alla fine della proiezione.

Il film, con protagonista Leonardo Di Caprio, è ambientato negli anni venti, in Oklahoma, dove alcuni membri della tribù di nativi americani Osage, della contea di Osage, sono stati assassinati dopo che viene trovato il petrolio nelle loro terre e l'FBI decide di indagare.

Martin Scorsese ha deciso, però, di prendersi una pausa e ha voluto rilassarsi a Roma, tra una visita al Colosseo e una ai Fori imperiali. Il regista ha documentato tutto tramite alcune foto pubblicate, poi, sul suo profilo Instagram.

Martin Scorsese: le foto della vacanza a Roma

Martin Scorsese ha pubblicato un post social con alcune foto che lo ritraggono insieme alla figlia Francesca Scorsese e la moglie Helen Mirren in alcuni dei posti più iconici della Capitale. La prima foto lo ritrae all'interno del Colosseo, mentre passeggia tra le rovine dell'Anfiteatro Flavio. Il regista si è fermato, poi, ad ammirare l'Arco di Costantino e i Fori imperiali.

Insomma, si tratta proprio di una passeggiata per ammirare le bellezze di Roma insieme alla famiglia durante una bellissima giornata di sole.

Alcune celebrità non hanno potuto fare a meno di commentare il post di Martin Scorsese, come l'attrice Sharon Stone che dice: «È così incredibile visitare l'interno del Colosseo e poi in Vaticano con Papa Francesco, il più interessante e illuminato dei Papi.

