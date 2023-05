Giro d'Italia a Roma, Onorato: «Facciamo vivere la Corsa a tutta la città, anche nei prossimi tre anni» Intervista nello speciale Leggo al Giro

di Lorena Loiacono

Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, il Giro d’Italia arriva nella Capitale: sarà un grande momento di sport ma non solo. Per Roma è un’importante occasione?

«È un grande spettacolo sportivo, un’occasione straordinaria di promozione turistica e un’opportunità unica di sensibilizzazione dei cittadini sulla mobilità sostenibile».

Quali sono le novità di questa edizione?

«Per la prima volta abbiamo portato il Giro nei quartieri, facendo vivere la Corsa Rosa in tutta la città anche nei giorni precedenti il Grande Arrivo. Con una serie di appuntamenti di sport, cultura e partecipazione per le romane, i romani e i turisti che avranno un’occasione in più per visitare la nostra città e ammirare le gesta dei grandi campioni delle due ruote».



Quali gli appuntamenti principali?

«Sarà un week-end rosa di divertimento. A partire dal villaggio Giroland allestito in Piazza del Popolo con gli spettacoli di ballerini e acrobati che animano la Carovana del Giro, con intrattenimento per i più piccoli. Roma accoglie anche il Giro-E e il suo Green Fun Village, allestito all’ombra di Castel Sant’Angelo e ricco di stand dedicati ai temi della mobilità sostenibile».



Dove passeranno i campioni?

«Abbiamo messo a punto un percorso unico che mette in mostra tutta la Grande Bellezza di Roma: dall’architettura razionalista dell’Eur ad Ostia, dal centro storico a Castel Sant’Angelo fino ad arrivare nel cuore monumentale di via dei Fori Imperiali.



Lei sarà al via?

«Certamente. Con il sindaco Gualtieri, la Giunta e tanti altri rappresentanti delle istituzioni saremo al via con le nostre biciclette. La partenza è alle 9,45 in via dei Fori Imperiali per pedalare insieme lungo i 6,8 chilometri sulle stesse strade dei professionisti. Un appuntamento imperdibile, ad iscrizione gratuita e con una speciale maglietta rosa in omaggio a tutti i partecipanti».



Roma avrà gli occhi del mondo puntati di sé…

«Sarà una grande festa del ciclismo, ma anche un’occasione imperdibile per valorizzare lo straordinario patrimonio storico e monumentale di Roma in una chiave moderna ed inclusiva. Un grande evento sportivo e allo stesso tempo una preziosa opportunità di promozione turistica, con immagini di rara suggestione trasmesse da oltre 200 tv e viste da più di 800 milioni di spettatori in tutto il mondo».



Quante persone arriveranno a Roma?

«Con la Carovana Rosa arriveranno a Roma oltre 2500 tra addetti ai lavori, atleti, tecnici e stampa. E grazie a migliaia di tifosi e appassionati da tutta Italia e dall’estero segneremo ancora una volta il tutto esaurito negli alberghi».



Il Giro d’Italia tornerà a Roma?

«È la quinta volta che il Giro fa il grande arrivo a Roma. Con il sindaco Gualtieri abbiamo voluto riportarla nella Capitale anche nei prossimi tre anni, come è giusto che sia per la Capitale e come avviene ad esempio per Parigi con il Tour de France».





