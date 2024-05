Stash dei The Kolors, furto in casa a Milano: «Scusate l'assenza, sto facendo denuncia». Cosa è successo

di Cristina Siciliano

Stash, il cantante dei The Kolors, è stato vittima di una spiacevole disavventura: «un furto». L'artista si è scusato con i suoi fan su Instagram per l'assenza social in questi giorni ed ha spiegato di essere reduce da una brutta esperienza. «Perdonate l'assenza proprio in questi giorni di uscita del nuovo singolo ma ho subito un furto a casa e sto facendo tutte le denunce necessarie - ha scritto Stash su Instagram -. Ringrazio le forze dell'ordine che sono intervenute tempestivamente. Intanto "karma" viaggia nell'aria e sono felice vi stia piacendo».

Il tentato furto è avvenuto a Milano, in zona Navigli.

Il singolo

Da pochi giorni è uscito il nuovo singolo dei The Kolors: "Karma". Il brano punta a diventare una delle hit più ballate dell'estate. «Un nuovo brano che per noi è un passettino in avanti in un percorso che è partito circa un anno fa con un nuovo approccio, una nuova postura - aveva scritto Stash qualche giorno fa su Instagram -. Ripartiti da zero dopo tante delusioni, dopo tanti momenti di sconforto a livello sia umano che professionale. Siamo riusciti a mantenere viva, nitida quell’immagine nella nostra testa. Abbiamo avuto il coraggio di continuare a credere in quello che facevamo senza sentirci “sbagliati”. E pian piano quella sincerità sta arrivando in maniera genuina alle persone. La nostra unica vera forza. Questo pezzo per noi rappresenta esattamente questo».

