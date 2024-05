Stefano De Martino in barca con Martina De Carlo: chi è la ragazza misteriosa delle foto in mezzo al mare Il conduttore è stato pizzicato in Costiera Amalfitana in dolce compagnia







di Dajana Mrruku Stefano De Martino è il "golden boy" della televisione italiana in questo momento: dopo la promozione e la firma di un contratto della durata di quattro anni con la Rai e la chiusura dell'ultima stagione di "Stasera tutto è possibile" con ottimi ascolti, il conduttore può finalmente prendersi una meritata pausa e godersi l'inizio della bella stagione con un giro a bordo della sua barca Santiago, accompagnato da amici e amiche. De Martino è stato, infatti, beccato dai paparazzi del settimanale Chi, in dolce compagnia durante la sua pausa in Costiera Amalfitana. Ma chi è questa misteriosa ragazza? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit) Chi è la misteriosa ragazza? Secondo quello che riporta il settimanale Chi, la misteriosa ragazza insieme a Stefano De Martino si chiamerebbe Martina De Carlo, una giovane modella che non fa parte del mondo dello spettacolo. «Il primo giorno di libertà dagli impegni lavorativi Stefano lo trascorre con gli amici, sulla sua barca Santiago, in un posto ritirato in mezzo al mare, ma il fotografo di “Chi” c’è. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Maggio 2024, 10:49

