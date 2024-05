Vermocane, è invasione nei mari del Sud Italia: cos'è (e cosa fa) il verme carnivoro scatenato dal caldo che preoccupa gli esperti

Vermocane, questo il nome dei vermi marini moltiplicatisi a causa del caldo e diventati ormai un serio problema nel Sud Italia, sia per le specie che popolano le riserve marine, come i coralli, sia per i pescatori, che nel giro di una notte possono ritrovarsi con le reti saccheggiate. Un fatto, questo, che ha portato i biologi dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Ogs) di Trieste ad aprire dei laboratori a Panarea e a Milazzo per poter studiare meglio la specie e le sue caratteristiche.