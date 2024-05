«In pensione dal 2011, ho 80 anni ma faccio ancora tre lavori diversi. Sopravvissuto a un ictus, continuerò fino alla fine»

di Serena De Santis

Trovare un lavoro, al giorno d'oggi, non è facile. Averne due è una fortuna. E se si lavora in tre posti differenti, all'età di 80 anni con una pensione assicurata, è un fatto più unico che raro. Jaime Braga, per un colpo di fortuna e per merito, non solo è il segretario generale dell'associazione portoghese dei produttori di biocarburanti, ma è anche consigliere della direzione della Confederazione portoghese delle imprese e coordinatore tecnico della Federazione nazionale delle industre petrolifere. «Non avrei mai immaginato di vivere in questo modo – ha dichiarato Jaime Braga al Diário de Notícias – ho 80 anni e ho tre buste paga, so che è strano».

La svolta

Jaime Braga è nato il 5 ottobre del 1943 ed è un ingegnere meccanico. Ha raggiunto la pensione nel 2011, ma ha causa di un episodio che gli ha cambiato la vita ha deciso che non avrebbe mai smesso di lavorare. Nel '95 Jaime, che aveva 51 anni, è stato il direttore generale della National Soap Company in Australia ma, in quell'anno, l'azienda ha dovuto fare dei tagli al personale, licenziando diverse persone (lui compreso). «Non sapevo come fare – ha spiegato – avevo una famiglia da sfamare». Ma non ha dovuto aspettare molto per trovare un nuovo lavoro. «Mi hanno offerto un lavoro in Portogallo – ha raccontato – avrei coordinato le aziende a sostenere e a rispettare progetti ambientali per conto dell'Unione Europea. E, ancora oggi, molte di loro fanno affidamento su di me».

Le giornate di Jaime Braga

La paura di rimanere senza lavoro a 51 anni, però, lo ha spinto a cercare nuove prospettive. «Non volevo rimanere fermo in un solo posto di lavoro – ha spiegato – anche se il mio ruolo è molto prestigioso, ho voluto cercare altro per una sicurezza personale e per garantire un futuro migliore alla mia famiglia».

Oggi le sue giornate sono ricche di riunioni, webinar e interviste. «Raramente inizio a lavorare prima delle nove di mattina e finisco dopo le sei di pomeriggio. Lavoro velocemente e sono organizzato. Mi sveglio ogni giorno con l'idea di lavorare e non mi pesa, soprattutto perché penso che sto aiutando la mia famiglia».

I casi simili in Portogallo

Jaime Braga non è il solo a condurre questa vita in Portogallo. Secondo l'Istituto nazionale di statistica, nel Paese sono circa 209 mila le persone che decidono di continuare a lavorare dopo i 65 anni e il 13% di queste svolge altri mestieri anche se riceve la pensione. «L'età ovviamente si fa sentire. All'età di 73 anni ho combattuto contro un ictus e una grave polmonite. I miei fratelli sono morti di cancro, mentre io sono riuscito a sopravvivere a questi mali. Sono grato alla vita e continuerò a lavorare fino a quando riuscirò a reggere il peso delle mie responsabilità», ha concluso Braga.

