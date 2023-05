Matteo Paolillo, il 19 maggio esce l'album Come te. «La mia voce sarà un soffio di empatia, un canto di speranza»

di Redazione Web

Matteo Paolillo, che interpreta il personaggio di Edoardo Conte nella serie tv Mare Fuori è uno dei personaggi del momento, soprattutto dopo la sua partecipazione al concerto del primo maggio tenutosi a Roma. Dopo Liberatemi e dopo il successo di Origami all'Alba, colonna sonora della terza stagione di Mare Fuori, che ha scalato le classifiche musicali, il 19 maggio esce Come Te: il primo album di Matteo Paolillo per Ada Music Italy.

L'album di Matteo Paolillo

L'album è in preorder sullo shop di Warner Music, in versione limitata autografata in bundle con i biglietti dei concerti che terrà a fine anno. Queste le date, prodotte da Otr Live: il 29 novembre all'Alcatraz di Milano, il 16 dicembre all'Atlantico di Roma, il 21 dicembre alla Casa della Musica a Napoli.

In primo piano, l'importanza dell'amore, del senso di comunità, della forza che c'è nel non aver paura a mostrarsi vulnerabili. «Un progetto musicale che racconterà di me e non più solo di Edoardo - ha scritto Matteo sui suoi social presentando il progetto - Siamo tutti legati dalla stessa energia, tutti diversi ma tutti uguali.

I tre appuntamenti

Nella tracklist, Liberatemi, Origami all'Alba, 'O Mar For, collaborazioni con Gelo, Clementino, PJ e Lolloflow. Intanto Paolillo incontrerà i fan in tre appuntamenti a Milano (il 19 maggio alla Feltrinelli City Life), il 20 a Napoli al Vulcano Buono, il 21 maggio al Valmontone Outlet.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 16:42

