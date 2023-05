Matteo Paolillo, la fidanzata Alessia presa di mira dagli hater: «Mi hanno chiamato pescivendola»

di Redazione Web

Matteo Paolillo, il volto di Edoardo Conte nella serie tv Mare Fuori, è diventato uno dei personaggi più chiacchierati del gossip e del cinema. Ormai tutti sanno però che il cuore dell'attore batte per una ragazza: Alessia Fenderico, 28enne napoletana, amica di Maria Esposito, Rosa Ricci nella serie tv. Nelle ultime ore però Alessia Fenderico ha risposto ad alcune critiche ricevute sui social da alcuni fan. Ma procediamo con ordine.

Lo sfogo di Alessia Fenderico sui social

Alessia Fenderico è una ragazza semplice ma non si limita a rispondere alle critiche che ha ricevuto da alcuni fan.

«Sono consapevole che non si può essere simpatici a tutti ma non sarò mai una persona snob. Non ti piaccio? Non ritieni che io sappia parlare in italiano? Addirittura mi hanno chiamato pescivendola. Sì, sono napoletana e si sente il mio accento e quindi? Io sono fiera di questo», ha sottolineato Alessia.

«Se una pronuncia in inglese non è perfetta che problema c'è? Mica ho detto di aver studiato a Hartford?. Se devo interagire con una persona ci riesco, non con la pronuncia perfetta. E quindi? Che problema c'è?», ha concluso Alessia.

