Matteo Paolillo e i selfie “negati” all’atleta paralimpica, risponde il padre della giovane

“Pioveva e sicuramente non si sono accorti che fuori il camerino c’erano bambini piccoli che aspettavano per una foto”: così il padre di Sara Vargetto risponde a Il Messaggero, provando a smorzare le polemiche relative all’incidente di cui - stando a quanto raccontato per prima dall’agenzia di stampa LaPresse - si sarebbe reso protagonista nel backstage del Concerto del Primo Maggio Matteo Paolillo, l’attore e cantante salito alla ribalta grazie alla serie fenomeno Rai “Mare fuori”. Stando a quanto riferito dall’agenzia di stampa la giovane atleta paralimpica Sara Vargetto avrebbe aspettato sotto l’acqua, pazientemente seduta sulla sedia a rotelle mentre il padre Paolo le teneva l’ombrello per non farla bagnare, che il suo idolo Matteo Paolillo le concedesse una foto. “Non gli va” sarebbe stata la motivazione data dalla persona dello staff del cantante e attore davanti al suo camerino. “Mia figlia Sara è riuscita a fare la foto con il suo attore preferito dopo un po’ di attesa”, fa sapere il padre dell’atleta.

Lo staff di Matteo Paolillo ha declinato le richieste di intervista, limitandosi a fornire alla stampa una dichiarazione attribuita al cantante e attore, che sul palco del Concertone ha cantato “O mar for”, la sigla della serie, e il singolo “Liberatemi”: “Mi spiace per le notizie che stanno circolando e mi spiace di più che qualcuno abbia parlato a mio nome. Io ero in camerino a preparami e lo staff in diversi momenti ha fatto entrare alcune persone a fare delle foto. Solo dopo la mia esibizione sono venuto a conoscenza di queste polemiche assolutamente distanti dalla mie abitudini. Partecipare a questo concerto per me è stato bellissimo soprattutto per avere incontrato un pubblico meraviglioso sotto la pioggia che mi ha accolto in modo splendido”.

