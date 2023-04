Mare Fuori, Matteo Paolillo (Edoardo) annuncia l'uscita del suo primo album: «La mia voce, un canto di speranza»

di Redazione Web

Nelle ultime ore, l'attore 27enne che canta la sigla di Mare Fuori, Matteo Paolillo (Edoardo Conte nella serie tv), ha condiviso un post sul suo profilo Instagram e ha rivelato che presto pubblicherà il suo primo album. Con il nome d'arte 'Icaro', Paolillo si è fatto conoscere a Napoli ma non solo e la sua passione per la musica non si ferma. A dare notizia dell'uscita dell'album è lo stesso Matteo, che ha spiegato come questo progetto musicale sia un racconto soprattutto personale e si distacca dal personaggio di Edoardo Conte.

Dopo lo straordinario successo ottenuto dai brani "O mar for" e "Origami all'alba", nelle ultime ore Matteo Paolillo ha annunciato che a breve uscirà il suo nuovo album dove nelle tracce saranno descritte le tematiche importanti per il cantante. «L’importanza dell’amore, del senso di comunità, della forza che c’è nel non aver paura a mostrarsi vulnerabili. Siamo tutti legati dalla stessa energia, tutti diversi ma tutti uguali. La mia voce sarà un soffio di empatia, un canto di speranza», ha scritto Matteo a corredo del suo post di Instagram.

Matteo Paolillo, nelle ultime ore, è apparso poi nelle Instagram stories di Fedez, ideatore e conduttore del podcast di Muschio Selvaggio, che ha indirettamente annunciato la sua presenza in una delle prossime puntate del podcast. Inutile dire che, sebbene la carriera da attore di Matteo abbia preso ormai il volo, il giovane cantante non smette di stupire i suoi fan anche con la sua passione per la musica. Infatti, sul suo profilo TikTok, Paolillo ha pubblicato anche un video in cui ha ufficializzato la sua esibizione al Concerto del primo maggio 2023 insieme ad altri artisti come Mr Rain e Ariete.

