Maneskin, la fine del tour mondiale con tanto di bacio: «I più iconici del pianeta»

I Maneskin hanno voluto dedicare ai loro milioni di fan una tenera dedica per annunciare la fine del loro primo tour mondiale che si è concluso con un concerto a Manchester, Inghilterra. La band romana, ora, tornerà in Italia dopo un lungo periodo all'estero che l'ha vista esibirsi nei luoghi più incredibili del mondo come, ad esempio, Time Square a New York. Tuttavia, come annunciato da Damiano David, Thomas Raggi, Victoria De Angelis ed Ethan Torchio questo non è un addio ma solamente un arrivederci. I fan hanno commentato in migliaia.

Il post Instagram dei Maneskin

I Maneskin che si baciano tra di loro, che stanchi dopo il concerto si addormentano nei luoghi più improbabili, che si lanciano sul pubblico o che si fanno scattare foto nel backstage. Il gruppo ha annunciato con queste immagini la fine del tour e ha dedicato ai fan queste parole: «CE L'ABBIAMO FATTA! Ed è stato incredibile! Non ci sono parole per descrivere la sensazione della fine del nostro primo tour mondiale... Vogliamo solo ringraziarvi TUTTI di cuore per questa corsa pazzesca e l'esperienza più soddisfacente e memorabile delle nostre vite. Dall'Europa, passando per gli Stati Uniti, Canada, Messico, Sud America, Australia, Singapore, Giappone, Irlanda fino ad arrivare al Regno Unito... Vi amiamo, per sempre! Questo è un arrivederci e, d'ora in poi, conteremo in giorni per rivedervi!». La serie di foto si conclude con Damiano David e Thomas Raggi che mostrano due magliette con scritto una delle frasi più celebri nei meme social: «Non piangere perché è finita, sorridi perché è accaduto».

I commenti dei fan

I fan dei Maneskin, che sono milioni e che li sostengono sempre a da ogni Paese del mondo, hanno mostrato il loro supporto alla band con svariate migliaia di like e commenti.

