Madame, la foto con 5 uomini di colore fa infuriare il web: «Razzismo, misoginia e luoghi comuni dell'industria pornografica»

Madame è finita al centro di una bufera social per aver condiviso la foto promozionale del suo nuovo album, che uscirà il prossimo 31 marzo. L'intenzione della cantante, cui vero nome è Francesca Calearo, sembrerebbe essere quello di celebrare l'amore in tutte le sue forme e per farlo Madame ha posato per uno shooting fotografico insieme a dei modelli di colore. Tanto è bastato per far scatenare i fan nei commenti.

Madame, le critiche dei fan

La cantante - che ha partecipato alle 73esima edizione del Festival di Sanremo - ha condiviso lo scatto con i modelli sui suoi canali social e a corredo ha scritto: «Ops».

L'immagine non è stata capita dal web (o forse sì) e molti utenti si sono accaniti contro la cantante: «Lei ha letteralmente detto prendiamo tutti gli stereotipi che esistono e facciamone una cover», ha scritto qualcuno. «A livello comunicativo Madame è un disastro, come le è venuto in mente che questo poteva essere un buon modo di pubblicizzare l'album», ha commentato qualcun altro.

E ancora: «Razzismo, misoginia, ipersessualizzazione degli uomini neri e perpetrazione di luoghi comuni dell’industria pornografica, ecco come includere tutti questi parametri in una sola foto», ha sottolineato un utente.

La cantante - che solo qualche mese fa si è ritrovata coinvolta nell'indagine della procura di Vicenza su false vaccinazioni - non ha ancora replicato alle critiche anche se il suo profilo Twitter ne è invaso. Su Instagram i fan, tuttavia, si sono mostrati più benevoli e comprensivi: «Secondo me sei un genio», ha scritto un ammiratore della cantante.

