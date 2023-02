Sanremo, Madame in lacrime: «Grazie Amadeus lo devo a te questo mio Festival»

di Redazione web

Madame dopo la sua esibizione durante la serata finale del Festival di Sanremo, ha ringraziato Amadeus. La cantante ha detto: «Questo è stato un Sanremo difficile me, per fare 100 metri ne ho corsi mille. Devo ringraziare Amadeus senza di lui che ha creduto in me non sarei qui. Parte del mio impegno in questo Sanremo te lo devo». Amadeus ha risposto: «Madame è un grandissimo talento».

L'esibizione di Madame

Madame si è esibita sulle note del suo brano "Nel bene nel male" e al termine della sua performance il pubblico l'ha applaudita per diversi minuti. La sua canzone piace molto sia in radio che sui social dove ha moltissimi follower.

Il caso Madame

Madame, prima che iniziasse il Festival di Sanremo, è stata coinvolta in una polemica riguardante i vaccini. La cantante infatti, non si sarebbe vaccinata contro il Covid ma Amadeus l'ha voluta ugualmente sul palco del Teatro Ariston.

