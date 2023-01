Sanremo 2023, Amadeus, Rai e Sugar: Madame se ne frega

di Davide Desario

Madame se ne frega. A 28 giorni dall'inizio di Sanremo la giovane cantautrice vicentina, scelta anche quest'anno dal direttore artistico del festival della canzone italiana Amadeus per partecipare alla gara, e indagata in un'inchiesta per falsi vaccini non si è ancora fatta da parte: ha fatto la vaga per giorni, poi ha scritto un post sui suoi canali social e l'ha subito cancellato, si è esibita sul palco di Roma a Capodanno e pensa magari con quale look stupire il grande pubblico del Festival.

Madame se ne frega di tutti gli italiani che durante la pandemia hanno fatto pesanti sacrifici. Ha fatto sacrifici chi ha scelto di seguire le indicazioni scientifiche e governative sottoponendosi a vaccini e rispettando tutte le norme relative a green pass, tamponi, quarantene e mascherine. Ma li ha fatti anche chi tra mille polemiche ha deciso di non vaccinarsi pagando sulla propria pelle con estrema coerenza la scelta: qualcuno è stato sospeso dal lavoro e non ha ricevuto lo stipendio, qualcun altro ha visto pesantemente limitata la propria libertà di viaggiare, mangiare al ristorante, fare sport (basti pensare a Djokovic agli Open in Australia). E invece la signorina Madame, della scuderia Sugar, ha pensato di essere più furba di tutti: non ha fatto il vaccino, come ha candidamente ammesso in un post su instagram poi rimosso, ma ha voluto avere lo stesso i vantaggi di chi aveva il green pass. Comodo no?

Peccato che il giochino sia stato scoperto. C'è un'inchiesta contro un medico (Daniela Grillone, 57 anni) che avrebbe rilasciato green pass senza sottoporre i pazienti al vaccino. E nella lunga lista dei suoi pazienti sono spuntati anche nomi eccellenti: quello della tennista italiana Camila Giorgi e quello di Madame (all'anagrafe Francesca Calearo). Sono tutti indagati per "falso ideologico".



Sia ben chiaro, essere indagati non significa essere colpevoli. Lo ha detto e ripetuto anche Amadeus stesso. E questo è il motivo per il quale, regolamento alla mano, il direttore artistico di Sanremo e nemmeno la Rai hanno escluso Madame dal Festival. Non possono farlo e se lo facessero rischierebbero ricorsi e chissà cos'altro e non possono permetterselo. Ma è lecito porsi alcune domande: e se a Festival concluso la cantautrice vicentina venisse condannata? La gara sarebbe comunque regolare?

Ma la signorina Madame se ne frega. Oltre a dare la colpa della situazione sul suo "post fantasma" ai genitori (roba da Zecchino d'oro più che da Sanremo) non ha un minimo di riconoscenza e rispetto per Amadeus e per il Festival di Sanremo. Perché se avesse riconoscenza per chi l'ha scelta e ha creduto in lei forse si farebbe qualche scrupolo. Magari le verrebbe in mente che in una situazione del genere sarebbe più opportuno fare un passo indietro, saltare un giro, togliendo così dall'imbarazzo Amadeus e la Rai che per primi hanno fatto i salti mortali per fare il festival rispettando tutte le normative. Ma Madame, purtroppo, se ne frega.

D'altronde se ne è fregata anche del Comune di Roma che l'ha coinvolta nel concertone di Capodanno al Circo Massimo mettendo in ambasce l'assessore capitolino ai Grandi Eventi Alessandro Onorato e lo stesso sindaco Roberto Gualtieri . E come se ne frega della sua casa discografica, la Sugar della mitica Caterina Caselli che rappresenta tanti bravi artisti, che per colpa di Madame non ci sta facendo una bella figura.



Mancano 28 giorni a Sanremo. Tutto il tempo, signorina Francesca Calearo, per evitare una figuraccia peggiore di quella che ha già fatto.



Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Gennaio 2023, 20:54

