Lazza contro Mr. Rain e Sangiovanni: la canzone nuova è simile a “Panico”. Poi, spunta il tweet frecciatina

Lazza e Mr. Rain sono stati due dei protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo: il primo, con il brano “Cenere”, ha conquistato tutti mentre il secondo, con la canzone “Supereroi” è rimasto all’interno delle migliori classifiche musicali per settimane. Sangiovanni, invece, è conosciuto per la sua partecipazione ad Amici ma anche, ovviamente, per le sue hit estive come, ad esempio, “Farfalle” o “Malibu”. Oggi, venerdì 12 maggio, Mr. Rain e Sangiovanni hanno rilasciato il loro primo singolo insieme e a Lazza non sembra essere piaciuto molto. Ma andiamo con ordine.

Il brano di Mr. Rain e Sangiovanni

Mr. Rain e Sangiovanni hanno presentato a tutti i fan il loro nuovo brano che si intitola “La fine del mondo”. I due cantanti si sono uniti per la prima volta in una collaborazione che ha dato vita a questa canzone che sta già spopolando sui social e non.

TANTO LO SAAAAAAAI 🤪 — LAZZA (@thelazzinho) May 12, 2023

Il tweet frecciatina di Lazza

Lazza è molto attivo sui propri profili social e non ci avrà messo molto, quindi, a notare i commenti dei suoi fan che riportavano la somiglianza del suo brano con quello di Mr. Rain e Sangiovanni. Il cantante si è quindi espresso su Twitter con un commento inequivocabile e ha scritto: “Tanto lo saaaai”, aggiungendo un’emoticon con la linguaccia.

