Lazza in concerto, sul palco a sorpresa spunta la nonna: il momento che ha emozionato i fan VIDEO

di Redazione Web

Lazza fa sognare l'Arena di Verona con un concerto da numero 1. Durante una delle tappe più importanti del suo Ouver-Tour 2023, il rapper ha voluto portare sul palco una guest star d'eccezione: si tratta, infatti, della sua nonna che ha calcato il palco mano nella mano con il nipote. Il momento è stato ripreso dai fan e poi condiviso sui social dopo in pochissime ore è diventato virale, facendo il giro del web.

Milano, ciclone Lazza al Forum: tre concerti da sold out

Lazza pazzo di Sgarbi (dopo la gaffe sulle 2000): «Sei come un padre». Ma i social lo massacrano

Lazza a Mengoni: «C'è una gelateria con un gusto che ha il tuo nome». E la sua risposta è epica

Lazza, il dolce momento con la nonna

Il rapper prima di intornare il brano “Senza Rumore” ha voluto portare sul palco la nonna, che è stata accolta dal pubblico con un caloroso applauso. Il forte legame nonna-nipote è evidente, più volte Lazza ha parlato del suo bellissimo rapporto con la nonna. Lo ha fatto in televisione dopo l'esperienza al Festival di Sanremo: ospite da Mara Venier a Domenica In, il cantautore ha chiamato la nonna in diretta per chiederle scusa: «Nonna ti prometto che ti vengo a trovare presto, perdonami».

Tra le luci incantevoli dell'Arena di Verona, la nonna di Lazza si è lasciata andare cantando e ballando insime al suo nipotino. «La scena più bella che vedrai oggi», ha scritto un utente a corredo del video diventato virale sul web. «Avevo gli occhi lucidi, è stato un momento magico», ha scritto un fan che era presente al concerto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Aprile 2023, 09:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA