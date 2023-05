Annalisa si sposa? La pubblicazione di matrimonio: chi è il (misterioso) futuro marito Francesco Muglia

di Redazione web gossip

Annalisa potrebbe presto convolare a nozze. Le voci si rincorrono da giorni, ma nelle ultime ore circola sui social la prova che ne testimonierebbe la veridicità: è stata infatti intercettata la pubblicazione di matrimonio della cantante. Chi è, dunque, il fortunato che sposerà la cantante di "Bellissima" e "Mon Amour"? Lo rivela Savona News, testata d'informazione della città d'orgine di Annalisa: si tratterebbe del 42enne Francesco Muglia,

Annalisa si sposa: chi è il futuro marito

«Il futuro marito di Annalisa è di origine padovana - scrive il sito - Muglia opera in un settore diverso da quello musicale e dell'intrattenimento, ed è molto noto per la sua professionalità al servizio di un colosso turistico che con la Liguria ha molto a che spartire». Verosimilmente, il colosso a cui fa riferimento Savona News è la Costa Crociere, azienda per cui il 42enne lavorerebbe con un'importante carica dirigenziale. Sarebbe dunque un super manager ad aver rubato il cuore della bella cantante uscita dal talent Amici di Maria De Filippi, da sempre riservatissima sulla sua vita privata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Maggio 2023, 15:20

