Aurora Ramazzotti, poppata a Cesare mentre si fa bella dal parrucchiere Coppola. Gli hater: «Non tutti hanno questi privilegi»

Aurora Ramazzotti, diventata mamma di Cesare Cerza, lo dice chiaro e tondo: «Multitasking is key». Nelle ultime ore, la figlia di Michelle Hunziker ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dal parrucchiere in cui allatta il figlioletto mentre fa la pedicure.

«Essere multitasking è la chiave di tutto», ha scritto Aurora di corredo alla foto che ha deciso di mostrare sui social in questo suo momento tra mamma e figlio. Ma le critiche da parte degli hater non sono mancate. Andiamo a vedere cosa è successo.

La foto di Aurora Ramazzotti con Cesare su Instagram

La neomamma in versione multitasking non è piaciuta a tutti. A dimostrarlo sono alcuni hater che non hanno gradito la foto pubblicata da Aurora Ramazzotti sul suo profilo Instagram. «A casa non ti starai ammazzando a pulire, vero?», ha scritto un utente. «Solo chi è fortunato può permettersi tutto questo.

E ancora un altro utente: «Purtroppo non tutti hanno questi privilegi economici. Anche io farei 10 figli se fossi servita come te».

