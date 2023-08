Emma in lacrime: «Avevo molta paura, mi emoziono tanto». Cosa è successo?

di Redazione web

Emma Marrone ha annunciato una nuova era nella sua carriera con un album atteso e un singolo in uscita questa settimana. Si tratta di "Souvenir" che anticipa un tour nei club italiani. L'emozione della cantante è stata talmente grande da metterle molta ansia, però i suoi fan erano lì per lei, a sostenerla in tutto e per tutto.

Sulle sue storie Instagram si è mostrata in lacrime di fronte a tutto questo amore.

Emma in lacrime

Emma era in lacrime nelle sue storie Instagram. Dopo aver visto la risposta molto positiva dei fan al suo annuncio del nuovo album e tour in Italia, la cantante si è lasciata andare ad un pianto liberatorio che ha condiviso con i fan, dicendo: «Mi stavo ca*ando sotto per questo ritorno, poi vi leggo e mi emoziono. Non me ne frega niente, mi faccio vedere così come sono. Grazie, non vedo l'ora di esibirmi, sono troppo emozionata.

Emma non vedeva l'ora di tornare a cantare con i suoi fan e loro le hanno dimostrato quanto sia mancata.

