Emma Marrone in Sardegna, la foto al mare conquista i fan: «Sei una sirena»

di Redazione Web

Come una sirena. Emma Marrone si sta godendo l'estate in pieno relax tra mare e sole. E sui social non si risparmia con post hot che scatenano gli haters. ll più recente è quello sul suo profilo Instagram in cui mostra il mare cristallino in cui sta passando le vacanze e, in primo piano, c'è la stessa cantante salentina prima distesa su una roccia e poi in piedi in acqua. Emma si trova in Sardegna, esattamente a Tavolara e sotto il post descrive il suo stato d'animo: «Travolta da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto».

Federica Panicucci, matrimonio rimandato (di nuovo) con Marco Bacini: ormai è un mistero

Luca Salatino e Matteo Ranieri, l'amicizia nel mirino degli hater: «Siete una coppia, ditelo». Cosa è accaduto

Gli apprezzamenti

Pioggia di commenti positivi per Emma, definita «una sirena». Ma non solo. Per la cantante salentina ci sono apprezzamenti su apprezzamenti: «barbie regina dei mar», «Bellissima», «Goditi questi giorni di vacanza», «Troppo bella », «sei uno spettacolo ti adoro».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Agosto 2023, 20:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA