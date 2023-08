Federica Panicucci, matrimonio rimandato (di nuovo) con Marco Bacini: ormai è un mistero

di Redazione Web

ll "famoso matrimonio" tra Federica Panicucci e Marco Bacini, s'ha da fare? Da tempo si vocifera delle future nozze, ma nonostante i due siano legati da sette anni e sembrino più innamorati che mai, il matrimonio non si è ancora concretizzato. Federica ha avuto due figli dal precedente matrimonio, Sofia e Mattia, oggi adolescenti. I due ragazzi sembrerebbero andare molto d’accordo con Marco, essendo presente nella loro vita da ormai molti anni.

ll gesto

Tutto faceva presagire un passo importante. ll compagno di Federica ha mandato alla conduttrice pochi mesi fa durante un’intervista a Verissimo una lettera nella quale le dichiarava tutto il suo amore. La coppia sarebbe dovuta convolare a nozze prima dello scoppio della pandemia nel 2020.

La svolta

Ed è lì che, davanti a Silvia Toffanin, la conduttrice aveva dichiarato che le nozze ci sarebbero state nel 2022. Federica non aveva rivelato la data specifica, ma alcuni spifferarono che il grande giorno sarebbe arrivato il 22 novembre del 2022, giorno del compleanno di Bacini. Ma, qualcosa sembrerebbe essere andato storto e neanche lo scorso anno i coniugi hanno coronato ufficialmente il loro amore. Nell’intervista rilasciata ad aprile a Verissimo la Toffanin ha scherzato sulla vicenda, rivelando che il matrimonio sarebbe stato rimandato a giugno del 2023. Ma ad oggi, ancora nulla.

L'ipotesi

«Oggi le nozze sembrano sparire dal calendario. Per adesso la Panicucci si accontenta di fare la fidanzatina. Forse tra il lavoro e i figli avuti da Fargetta non ha tempo per organizzare la cerimonia» si legge sul NuovoTv. Non sono ancora chiari i motivi esatti dietro questi continui rinvii e dietro questa presunta sparizione totale del famigerato matrimonio tra la coppia. A quanto pare, la mancanza di tempo potrebbe essere una delle cause principali. Naturalmente, bisogna ribadire che si tratta solamente d’indiscrezioni e che non ci sono ancora notizie certe riguardo queste misteriose nozze. Non resta che attendere per capire come procederanno le cose tra la famosa coppia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Agosto 2023, 18:04

