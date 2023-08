Federica Panicucci, le foto alle Maldive non piacciono ai fan: «Non ostentare, c'è chi non può». I commenti al veleno

di Redazione Web

Vacanze da sogno per Federica Panicucci che sta trascorrendo giorni di pieno relax col marito Marco Bacini alle Maldive. Su Instagram, la conduttrice di Mattino 5 sta condividendo i posti da sogno e le serate che sta vivendo in questi giorni. Poche ore fa ha condiviso su Instagram uno scatto al tramonto in cui sorride felice abbracciata al marito. Ma è sotto il post che molti haters non si sono limitati et voilà: fiumi di critiche per Panicucci.

l commenti al veleno

Sotto il post ecco spuntare, tra i tanti apprezzamenti, anche commenti al veleno. «Che tristezza che paghiamo questa gente.

