Federica Panicucci e Barbara d’Urso rivali? Il gesto che smentisce tutto

Rivalità tra Federica Panicucci e Barbara d’Urso? Con il gesto di questa mattina, Panicucci smentisce tutto. Ancora una volta, le voci sulla presunta rivalità fra le due conduttrici sono ricominciate a pochi giorni dalla ripresa dei programmi Mediaset di entrambe. Per anni si è parlato di tensioni e incomprensioni. Con un’intervista di coppia a Verissimo, realizzata un paio d’anni fa prima dello scoppio della pandemia, la Panicucci e Carmelita hanno già messo a tacere le malelingue. E, oggi, ancora. Infatti, per fugare ogni tipo di dubbio, Federica Panicucci al termine della prima puntata della nuova edizione di Mattino 5, in onda su Canale 5 lunedì 5 settembre, Federica ha invitato il suo pubblico a non perdere il ritorno di Pomeriggio 5, previsto per lo stesso giorno, mandando un grosso in bocca al lupo alla collega.

Dunque, sembrerebbe che tra Federica Panicucci e Barbara d’Urso non ci sia nessun attrito. Anche se, la conduttrice napoletana non ha menzionato la Panicucci nell’ultima intervista rilasciata al Festival della tv quando le è stato chiesto chi stima di più tra le sue colleghe e Barbara ha preferito fare i nomi di Maria De Filippi, Silvia Toffanin e Milly Carlucci. Nessun riferimento a Federica Panicucci, la quale però ha comunque mostrato solidarietà e affetto per lei.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 15:32

