Elettra Lamborghini rimuove le cicatrici: «Una me l'ha fatta un fan». Il racconto

di Redazione web

Elettra Lamborghini è molto aperta e sincera con i suoi fan. La cantante, come racconta nelle sue storie Instagram, è impegnata in questi giorni perché, oltre al lavoro, deve finire di sistemare le ultime cose per il suo trasloco a Miami, Stati Uniti. Elettra, però, si sta anche sottoponendo ad alcuni trattamenti di bellezza per eliminare delle cicatrici sulle mani, una di queste gliel'ha procurata un fan. Ecco come.

La storia Instagram di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è molto attiva sui propri social e, ogni giorno, pubblica moltissime storie per tenere sempre aggiornati i suoi follower. Ad esempio, nelle scorse ore, la cantante ha fatto sapere che si trovava in una clinica per correggere alcuni inestetismi alle mani: «Come sapete, sto cercando di eliminare delle cicatrici sparse qua e là, minuscole, ma che a me danno fastidio. Sto provando vari laser e, oggi, ne provo uno frazionato».



In seguito, Elettra ha postato un'altra storia in cui mostra la sua mano mentre si sottopone al piccolo "intervento" e racconta: «Nell'altra mano ho una cicatrice che mi è venuta grazie a un fan che, tenendomi stretta stretta, mi ha tagliato con le unghie», aggiungendo un'emoticon con le lacrime dalle risate.

Elettra Lamborghini e i fan

Elettra Lamborghini è molto affezionata ai suoi fan e, infatti, nel suo profilo Instagram posta spesso storie o foto che la ritraggono con qualche ammiratore. Così, ecco che l'ultimo post mostra la cantante che, durante un suo concerto, si avvicina a una signora in sedie a rotelle che sta cantando le sue canzoni. Elettra, a corredo del dolce filmato, ha scritto: «Video che fanno bene al cuore».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Ottobre 2023, 12:43

