Coldplay, la canzone fatta con i fan: appello social, ecco come partecipare

Dopo il successo del 2023 in tutto il mondo i Coldplay torneranno In italia con nuove date l'anno prossimo, ma nel frattempo continuano a lavorare per i loro fan a nuove canzoni e uscite.

L'album "Moon Music", è quasi ultimato, a detta del gruppo, ma manca qualcosa a completare la canzone "One World"... e qui arriva la proposta avanzata da Chris Martin.

Chiedere ai propri fan di partecipare alla canzone, e non sempliemente nel video o attraverso il supporto morale, ma di un vero feat. tra la band e la voce dei fan.

L'annuncio sui social

In un post su Instagram la band ha scritto:

«Ciao a tutti. Speriamo che stiate tutti bene in questi tempi tumultuosi. Abbiamo quasi finito Moon Music. Se desiderate farne parte anche voi, potreste aggiungere la vostra voce a una canzone chiamata One World (lo gradiremmo molto). Tutto ciò che dovete fare è registrare voi stessi cantando 'Ahhhhh' per alcuni secondi su oneworld.coldplay.com. Potete copiare la nota sul sito o cantare un G o un C in qualsiasi ottava. Grazie mille. Con affetto, Chris, Guy, Will e Jonny»

I fan della band sono stati più che felici dell' iniziativa e non vedono l'ora di partecipare all' album in prima persona.

