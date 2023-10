Pink Floyd, al Forte Antenne una serata storica per celebrare i 50 anni di "The Dark Side of the Moon"

di Enrico Sarzanini

Anche l’Italia avrà il suo evento esclusivo per celebrare i 50 anni di “The Dark Side Of Moon”, l'ottavo album dei Pink Floyd, pubblicato il 1º marzo 1973 e appena rimasterizzato, proprio in occasione di questo importante compleanno. L’evento si terrà questa sera giovedì 11 ottobre a Roma a Forte Antenne (via di Forte Antenne 12) con il concerto dei “Pink Floyd Tribute”, la live Band composta da nove elementi che rievocherà le note e le emozioni di uno degli album più importanti della storia del rock. Suoni elettronici, tematiche innovative e sperimentazione sonora. Un album che mezzo secolo fa ha avvicinato milioni di ragazzi e ragazze degli anni 70’ alla musica colta, ha sdoganato l’elettronica nei circuiti mondiali ed ha cambiato per sempre la storia della musica. Nell’arena cinematografica di Forte Antenne dalle ore 19 sarà possibile assistere alla proiezione del “Live a Pompei” (1972) e alle 21 di “The Wall”(1982), la trasposizione cinematografica del medesimo concept album. Un’esposizione di Vinili a cura di DEMAG sarà a disposizione del pubblico in una serata imperdibile per tutti gli amanti della musica.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 15:19

