Gwyneth Paltrow, confessione sul botox: «L'ho usato anche io, colpa della crisi di mezza età, è stato uno sbaglio»

Non è mai facile accettare il passare degli anni, specialmente quando si vive costantemente sotto i riflettori. Molte attrici, infatti, ricorrono alla chirurgia estetica per contrastare i segni dell'età: è il caso di Gwyneth Paltrow, che ha ammeso di essersi sottoposta a una serie di punture di botox. L'attrice di Iron Man ha fatto questa rivelazione nel corso di una diretta Instagram con i suoi follower.

Come riporta il Daily Mail, la star de Il talento di Mr Ripley non si era mai espressa al riguardo: attualmente, l'attrice avrebbe abbandonato l'utilizzo del botulino, optando per un altro farmaco, lo Xeomin.

Gwyneth Paltrow: la Grace Kelly degli anni 2000

Gwyneth Paltrow è nata nel 1972 a Los Angeles, e si potrebbe definire una "figlia d'arte": sua madre, Blythe Danner, è un'attrice e suo padre, Bruce Paltrow, era un noto produttore e regista televisivo. Inoltre, ha un padrino veramente d'eccezione: Steven Spielberg.

Gwyneth ha compiuto i primi passi nel mondo della recitazione verso la fine degli anni '80, ma ha conquistato la notorietà a partire dal 1995, interpretando la moglie del personaggio di Brad Pitt nel film Se7en, di David Fincher. Da quel momento, per l'attrice ha avuto inizio un periodo costellato da grandi interpretazioni: ricordiamo Sliding Doors (1998), Delitto perfetto (1998) e il film che l'aiuterà a conquistare l'Oscar, Shakespeare in Love (1998).

L'Oscar ha rappresentato il coronamento di un sogno per Gwyneth Paltrow, che ha continuato a recitare in altri lungometraggi molto apprezzati dal pubblico e dalla critica: Il talento di Mr. Ripley (1999), La famiglia Tenenbaum (2001) e tanti altri. Dal 2008, è nota agli appassionati della Marvel per la sua interpretazione di Pepper Potts nella saga cinematografica dedicata all'Iron Man di Robert Downey Jr.

Gwyneth Paltrow non si è limitata solo al cinema: oltre a una serie di iniziative benefiche, infatti, la diva ha una società che si occupa di wellness, Goop.

Per quanto riguarda la vita privata, Gwyneth Paltrow ha frequentato Brad Pitt, dal 1994 al 1997. Successivamente, si è frequentata con il collega Ben Affleck, dal 1997 al 1999. Con entrambi i suoi ex, Paltrow è riuscita a mantenere un rapporto di amicizia, anche a distanza di tanti anni.

Nel 2002, la Paltrow ha cominciato a frequentare il frontman dei Coldplay, Chris Martin: i due si sono sposati nel 2003 e hanno avuto 2 figli, Apple e Moses. Nel 2014, però, la coppia ha deciso di separarsi, per poi divorziare definitivamente nel 2016. Attualmente, l'attrice è sposata con un produttore, Brad Falchuk.

La confessione di Gwyneth

Giovedì, nel corso di una diretta Instagram, Gwyneth ha voluto rispondere alle domande dei suoi follower. Quando uno di loro le ha chiesto un'opinione sul Botox, l'attrice ha risposto: «L'ho utilizzato. A volte con successo, altre no. Quando ho compiuto 40 anni, ho avuto una crisi di mezz'età e ho cominciato a sottopormi a quelle iniezioni, è stato terribile. Si è trattato di uno sbaglio, che per fortuna non si è rivelato permanente. Adesso uso un altro farmaco, lo Xeomin».

Quando un altro follower le ha chiesto i segreti della sua pelle sempre impeccabile, la star ha risposto: «Sto molto attenta alla mia skin care. Ci tengo a non sembrare diversa da ciò che sono realmente. Mi piacciono i massaggi, i drenaggi linfatici, che sono molto meglio dei laser».

In questa e in altre occasioni, Gwyneth ha avuto modo di esprimere la sua opinione su quanto sia difficile, ancora oggi, affrontare culturalmente la problematica dell'età: «Le donne subiscono i giudizi molto più degli uomini. L'idea che le donne possano rimanere sempre identiche col passare degli anni è assurda. Noi donne dovremmo dare l'esempio su come sia possibile rimanere in salute e invecchiare al meglio, specialmente per le nuove generazioni».

