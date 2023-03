Gwyneth Paltrow, uomo investito sulla pista da sci: costretta a un maxi risarcimento?

di Redazione web

Quell'incidente sugli sci, potrebbe costare particolarmente caro a Gwyneth Paltrow, a processo per quanto accaduto sulle piste dello Utah, nel 2016. L'attrice, infatti, è stata citata in giudizio da Terry Sanderson, un ottico di 76 anni in pernsione, che sette anni fa si trovava in montagna, e che scontrandosi con l'attrice riportò lesioni cerebrali e costole rotte.

Ora la vittima sta chiedendo alla premio Oscar, un risarcimento danni importante, 300 mila dollari perché a suo dire l'attrice fu colpevole di negligenza di non aver prestato soccorso alla vittima e disattenzione, e sarebbe responsabile non solo del trauma fisico, ma anche dello stress emotivo seguito alle cure.

Risarcimento pesante

Inizialmente Terry Sanderson aveva intentato causa per oltre tre milioni, ma la cifra milionaria, nel 2019 è stata ridimensionata. Ora, per Paltrow si attende l'esito del processo, che dovrebbe durare oltre una settimana. Sanderson, in aula, ha riferito che la donna stava scendendo lungo le piste in modo “così sconsiderato”, che dopo lo scontro l’avrebbe lasciato a terra.

L'attrice negligente

«Gwyneth Paltrow ha perso il controllo con gli sci ed è andata a scontrarsi violentemente tanto da provocargli una lesione cerebrale, quattro costole rotte e altre ferite gravi. Paltrow si è alzata, si è voltata ed è andata via, lasciando Sanderson stordito, sdraiato nella neve, gravemente ferito» riferiscono i legali della vittima 76enne, che non si è mai ripreso del tutto, riportando ancora lesioni fisiche.

