Bruce Springsteen torna in Italia: due nuove date l'1 e il 3 giugno 2024. Ecco dove

Bruce Springsteen and The E Street Band tornano in Italia con due imperdibili appuntamenti, una grandissima occasione per rivivere uno degli show più esaltanti al mondo. Dopo la tournée del 2023 osannata dalla critica, saranno protagonisti nel nostro paese l’1 e 3 giugno 2024 allo Stadio San Siro di Milano, per elettrizzare il proprio pubblico con due spettacoli energici e indimenticabili.

Le date milanesi faranno parte del tour mondiale “Bruce Springsteen and The E Street Band 2024 World Tour”.



Il concerto

A partire dalle ore 11:00 di venerdì 3 novembre, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 12:00 di lunedì 6 novembre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com. Bruce Springsteen and The E Street Band hanno regalato "il più grande spettacolo del mondo" (Billboard) in tutta Europa l'estate scorsa e torneranno trionfalmente nel continente nel 2024 con una tournée di 22 concerti negli stadi appena annunciata.

Al via il 5 maggio a Cardiff, in Galles, Springsteen e la E Street Band porteranno il loro "estasiante e catartico" (USA Today) tour mondiale del 2024 in Irlanda del Nord, Irlanda, Inghilterra, Francia, Repubblica Ceca, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia, prima di concludere nel Regno Unito con una data al Wembley Stadium di Londra il 25 luglio.

Tra i momenti salienti, le due serate iniziali a Barcellona, che hanno "scatenato l'euforia" (El Correo), le esibizioni di fronte a oltre 130.000 fan in due date all'Hyde Park di Londra e la serata finale di fronte a oltre 70.000 persone a Monza, in Italia. Tornando in Nord America alla fine dell'estate, il primo concerto negli stadi americani di Springsteen and The E Street Band dopo sette anni - al Wrigley Field di Chicago - è stato lodato come "qualcosa di ineguagliabile" (Chicago Tribune) e uno dei "momenti più brillanti del Wrigley Field" (Chicago Sun-Times). Il ritorno a casa per tre serate nel New Jersey, al MetLife Stadium, durante il weekend del Labor Day, è stato elogiato come "sfolgorante e con un salto nel tempo" (Salon) e "un evento gioioso in cui nessuno aveva voglia di dire addio" (Rolling Stone).

