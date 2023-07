Pinguini Tattici Nucleari a San Siro, l'esordio sul palco dei sogni: «Siamo nani sulle spalle dei giganti»

Un banchetto. Un convivio in tempi moderni. Le due ore di show dei Pinguini Tattici Nucleari diventano tavola imbandita per 60mila spettatori. La band dei sei bergamaschi entra a San Siro a Milano con due date del tour di 11 stadi (23 e 24 luglio all’Olimpico di Roma) per circa mezzo milione di persone, con il gran finale alla RCF Arena di Campovolo il 9 settembre. Una storia che in pochi anni premia coerenza (anche se preferiscono parlare di incoerenza) e sperimentazione. Non è un caso che quando lo raccontano citino il Convivio di Dante. Neppure un caso che si citi Cesare Pavese. Eppure, nonostante il successo, arrivano in punta di piedi e con morigeratezza. Non affrontano la gigantomachia dei numeri con il mantello della vittoria («non ci appartiene»), «piuttosto indossiamo una catena per rappresentarci uniti, granitici e preparati», dicono. «Non siamo statue da venerare, ma visitatori, San Siro è San Siro e noi siamo nani sulle spalle dei giganti», dove per giganti intendono, Bruce Springsteen, Bennato, Vasco, ColdPlay e Bob Marley e tutti quelli che li hanno preceduti nel grande tempio del calcio.

La scaletta si arrotola su idee sceniche, dj-set, Ledwall, effetti pirotecnici, fiamme e "roba de samba''. Un concerto creato «per non essere statico ma pieno di sorprese e che passa veloce». Si attraversano gli anni ’80, si piomba nei “ricordi” e nell'ideogramma giapponese. In “Giovani Wannabe” ci sono fiori giganti, nebulose, caverne e realtà parallele. C'è il gattone nero che gioca con il mappamondo in "Coca zero", il tatuatore sul palco, in "Lake Washington boulevard" scorrono le immagini di Kurt Cobain. E, ovviamente, la tavola imbandita, all'insegna della ragionevolezza, delle osterie di una volta e del De Andrè docet: un momento acustico di tre di brani, “Scatole”, “Giulia” e “Cena di classe” in cui si dialoga. Ma non è solo un elenco di frame.

Ma si sa (per restare in tema dantesco), «La stirpe non fa le singulari persone nobili, ma le singulari persone fanno nobile la stirpe». Tutto torna a quella convivialità di cui i PTN, non tanto inconsapevolmente, ne hanno fatto manifesto. Riccardo Zanotti ha idee chiare su come concepire la band con Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Matteo Locati, Simone Pagani e Lorenzo Pasini, una band che vuole equilibrio e partecipazione, «in cui ognuno di noi mantiene la sua unicità e trova il suo spazio».

E come concerto dei PTN si rispetti, non manca Bergamo, la città da cui sono partiti e dove ritornano ogni volta, quel background di normalità che esaltano a valore e autenticità della band. «Siamo come una piccola fabbrichetta della Val Seriana», urlano. Sì, ma quella piccola fabbrichetta ora è diventata grande. E' diventata di tutti. E soprattutto, non è una fake news.

Tutte le date del PTN tour stadi:

07.07.2023 - VENEZIA PARCO SAN GIULIANO MESTRE - DATA ZERO, SOLD OUT

11.07.2023 - MILANO STADIO SAN SIRO - SOLD OUT

12.07.2023 - MILANO STADIO SAN SIRO - SOLD OUT

15.07.2023 - FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI - SOLD OUT

19.07.2023 - TORINO STADIO OLIMPICO - SOLD OUT

23.07.2023 - ROMA STADIO OLIMPICO - SOLD OUT

24.07.2023 - ROMA STADIO OLIMPICO

27.07.2023 - BARI STADIO SAN NICOLA

30.07.2023 - MESSINA STADIO SAN FILIPPO

13.08.2023 - OLBIA RED VALLEY FESTIVAL

09.09.2023 - RCF ARENA - REGGIO EMILIA (Campovolo)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Luglio 2023, 08:37

