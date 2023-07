Ultimo, Mara Venier in lacrime al concerto di Roma: «Criticatemi, non mi frega niente»

di Redazione Web

L'emozione ha la voce di Ultimo: parola di Mara Venier. Non è una novità che la conduttrice di Domenica In sia una fan sfegatata del cantante romano. Più volte l'ha ammesso pubblicamente, oltre a invitarlo in trasmissione e a fare selfie con lui. E ora, eccola al concerto del suo beniamino allo stadio Olimpico di Roma, dove si è emozionata piangendo come una fontana.

Le lacrime di Zia Mara

Immortalata da fan e fotografi, la conduttrice ha repostato una foto che lo stesso cantante le ha inviato, in cui sta piangendo e ha la mani che le coprono il volto. Ma non teme le critiche, e lo scrive: «Questa foto dice tutto……grazie Ultimo per avermela mandata. E’ stato un concerto meraviglioso, pieno di emozioni…e per due ore mia figlia ha sorriso, è questa è la cosa più importante» scrive la Mara nazionale. Ma, come ben sa, questo post potrebbe avere dei commenti negativi, ed eccola anticipare già la risposta al termine del post: «E adesso scrivete criticate giudicate…non mi frega niente !!!!! grazie Niccolò» conclude.

Pioggia di commenti

La prima a commentare il post è stata proprio la figlia di Mara, Elisabetta, che con un tenero: «Amore mio» ha ringraziato la madre per il tenero gesto. Da poche settimane, la primogenita di Mara ha perso il marito Pier Francesco Forleo e questo ha causato un grande dolore a tutta la famiglia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Luglio 2023, 22:15

