Mara Venier su Playmen, la (vecchia) copertina super sexy manda in tilt i fan: «Ahhh però la zia Mara...»

Zia Mara sexy più che mai. Seppur una foto del passato, Mara Venier conquista tutti con la sua foto da giovane in copertina su PlayMen, una rivista prettamente per uomini. Sguardo diretto, body aderenti, e bellezza mozzafiato: la zia nazionale ha repostato una story Instagram di un fan, riaprendo il cassetto dei ricordi. «Ahhh però la zia Mara...» scrive sotto la foto l'utente in tilt per la conduttrice.

ll cambiamento

E mentre Mara si lascia andare ai ricordi, c'è chi si chiede se davvero vuole lasciare la Rai. Questa è l'ultima indiscrezione che oggi trapela dagli studi di Rai 1 durante Domenica In.

La verità

Mara Venier a Domenica In ha confessato con un po' di dispiacere: «Chissà se ci sarò l'anno prossimo con Domenica In. Non so se sarò ancora qui nella prossima stagione. Vedremo». La conversazione con l'ospite della puntata di oggi Teo Teocoli arriva con un po' di amarezza da parte della conduttrice: «Non so se ci sarò, ma nel caso mi farà piacere se sarai con me a Domenica In», conclude.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Giugno 2023, 22:39

