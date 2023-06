Niccolò Centioni, l'ex attore de “I Cesaroni” choc: «Sono 10 anni che Gf Vip e Isola mi rifiutano»

di Redazione Web

Da quasi dieci anni, ormai, Niccolò Centioni, alias Rudy Cesaroni ha lasciato il suo ruolo, ritornando alla "normalità". L'attore de “I Cesaroni” è tornato recentemente in televisione al fianco di Claudio Amendola nella fiction “Il Patriarca", ma in realtà avrebbe voluto anche partecipare ad un reality. In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv ha rivelato di aver tentato più volte di entrare nel cast del Gf Vip e dell’Isola dei Famosi, ma la sua candidatura è stata sempre respinta.

I reality

«Mi piacerebbe partecipare a un reality show. Ogni anno faccio domanda per il Gf Vip e anche per l’Isola dei Famosi, però non mi hanno ancora preso in considerazione. Perché? Forse non ho conoscenze in quel mondo lì. Non ho contatti in tv. Per di più non conosco personalmente nessun concorrente del Gf Vip. Credo che senza qualche collegamento particolare non si possono creare dinamiche interessanti. Forse è per questo che non interesso agli autori». Nel corso della chiacchierata Niccolò Centioni ha poi avuto la possibilità di ricordare il periodo molto difficile che ha affrontato dopo la fine della fiction di Canale 5 “I Cesaroni”, periodo nel quale fu anche costretto a trasferirsi a Londra e lavorare come lavapiatti.

La novità

«Penso che il pubblico sarebbe curioso di scoprire chi si nasconde dietro al mio personaggio de I Cesaroni. Per me sarebbe l’occasione perfetta per raccontarlo”, ha dichiarato l’attore. Chissà che la produzione del GF o dell’Isola dei Famosi non ascoltino l’appello del giovane attore e decidano di dargli questa opportunità. Niccolò Centioni è nato a Roma il 13 maggio 1993 ed è comparso per la prima volta sul piccolo schermo quando era poco più che un bambino prendendo parte a programmi televisivi come Carramba che sorpresa! e Millennium – La notte del 2000. Nei primi anni 2000 ha iniziato a recitare in alcune serie tv e poi fu scelto per il ruolo che lo rese famoso: quello di Rodolfo “Rudi” Cesaroni nella serie tv di Mediaset “I Cesaroni».

