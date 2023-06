Mara Venier, gli auguri (al miele) per Baudo: «Grande Pippo» e una cascata di cuoricini

di Redazione Web

Un rapporto stupendo. Mara Venier celebra Pippo Baudo . In onore della lunga amicizia col celebre amico, zia Mara decide di fargli gli auguri, nel giorno del suo compleanno, con una story Instagram. «Auguri grande pippo» scrive sotto una foto che li ritrae insieme, corredata di tanti cuoricini in segno di affetto. Lo storico conduttore, Pippo, oggi mercoledì 7 giugno ha compiuto 87 anni e in molti si sono mobilitati per festeggiarlo.

Gli auguri

In primis, a fare gli auguri a Pippo è stato Fiorello che lo festeggia con tutto il cast a Viva Rai2!, con una telefonata in diretta e un 'Tanti auguri!' cantato in coro. «Che effetto ti fa guardare la televisione e vedere che in ogni cosa oggi c'è sempre un pezzetto di Pippo Baudo?» gli chiede Fiorello.

I festeggiamenti

«Ma non lo so..

