Mara Venier, la soluzione al sabato piovoso: «Me ne sto con Iaio...»

di Redazione Web

Un sabato uggioso, ma felice. Mara Venier combatte la pioggia nella capitale con l'abbraccio al nipotino Claudio. Il suo grande amore, che la conduttrice decanta spesso sui social e in tv, è sempre vicino a lei regalandole sorrisi e tanto amore. Su Instagram, la zia più nota d'Italia pubblica una foto mentre è stesa sul divano e stringe a sè il nipotino, intento a leggere un libro: «A Roma piove …piove …piove e fa pure freddo» scrive. E ancora: «…ma la mia mattina comincia con un bel caffè ….e Iaio…ma da voi che tempo fa? A Roma inverno» conclude lanciando la domanda ai fan.

La risposta

Seguitissima sui social, Mara è amatissima da gente di tutte le età. Ed ecco che puntuali, arrivano anche i commenti dei follower che aggiornano Mara sulle condizioni meteo del posto in cui vivono: «A Napoli piove», «Freddo anche da noi vicino Roma», «Così mi consolo un po a Torino..dove piove sempre», «Liguria c è il sole», «Qua in Veneto freddo can e piova», «A Genova sta piovendo forte a fa pure freddo», Provincia di Napoli piove e freddo, a Natale era più caldo».

Le novità

Si starà preparando alla nuova puntata di Domenica In Zia Mara? A meno di 24 ore dalla nuova puntata del suo storico programma, Zia Mara si rilassa col nipotino, e poi prove? I telespettatori amano la semplicità di Mara che, ogni domenica, riceva apprezzamenti e ascolti altissimi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Maggio 2023, 15:45

