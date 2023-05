Manuel Agnelli attacca Bruce Springsteen: «Mi aspettavo donasse l'incasso del concerto a Ferrara per gli alluvionati»

di Redazione web

Manuel Agnelli attacca Bruce Springsteen. Il cantante è intervenuto durante la presentazione del musical Lazarus a Milano contro Springsteen e il suo concerto del 18 maggio a Ferrara. La polemica riguarda la realizzazione di un concerto che si è svolto vicino le città colpite dal maltempo in Emilia Romagna.

"The Boss", soprannome del cantautore statunitense, è stato attaccato per non aver donato parte dell'incasso alle vittime dell'alluvione. Ma Agnelli sottolinea: «Oggi tutto ciò che dici viene strumentalizzato, ha fatto bene a non dire nulla».

Manuel Agnelli, durante la presetazione del suo spettacolo omaggio a David Bowie al Piccolo di Milano, ha affermato: «Non mi è piaciuto che il Boss (Bruce Springsteen, ndr) non abbia donato l'incasso, mi aspettavo che lo facesse».

Il cantante ha poi chiarito: «Dimentichiamo che organizzare un concerto del genere è un lavoro, ci sono investimenti economici, è un'occasione di economia sul territorio e anche occasione di distrazione, che può aiutare in una situazione così tragica», ha detto Manuel Agnelli.

