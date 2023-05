Alluvione, un commissario per l'Emilia-Romagna: allo studio task-force contro il dissesto. Domani il Cdm

La priorità per l'Emilia-Romagna nel post alluvione è la necessità di una tempestiva nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione in continuità con la gestione dell’emergenza ma anche la costituzione di un Comitato Istituzionale e di indirizzo e di una struttura tecnica dedicata. Le strade vagliate dal governo per fare fronte all'emergenza convergono in un riassetto delle strutture che faccia capo a Roma per la governance dei fondi, dopo il fallimento del modello di gestione regionale evidenziato a più riprese dalla Corte dei Conti. L'incontro in Cdm tra la premier Meloni e il governatore Bonaccini è in calendario per martedì 23 maggio.

La gestione centrale

L'ipotesi che è stata invocata da più fonti dell'esecutivo è quella di ripristinare un modello simile a quello di "Italia Sicura", il piano istituito da Renzi e smantellato da Conte che prevedeva una task force di tecnici a lavoro per la prevenzione del dissesto idrogeologico. Un modello che prevede una cabina di regia centrale, ma che verrà discusso nelle prossime settimane, probabilmente con un ddl.