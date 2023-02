Django, la serie in arrivo su Sky: torna Franco Nero, debutta (da attore) Manuel Agnelli. Ecco quando esce

di ADT

Un debutto eccellente (Manuel Agnelli) e un ritorno epico (Franco Nero): la serie Django, dal 17 febbraio su Sky e NOW per dieci puntate, promette una sorprendente virata sul genere spaghetti western. E non solo per la prospettiva femminile di Francesca Comencini, già vincente nella declinazione di Gomorra a puntate.

Django la serie, su Sky dal 17 febbraio

La direttrice artistica del progetto omaggia sì l’originale di Sergio Corbucci e riporta in scena l’interprete di questo iconico cowboy (stavolta con il volto di Matthias Schoenaerts) ma al tempo stesso offre spunti che non t’aspetti con un repertorio di donne a dir poco variegato, dall’antagonista visionaria Elizabeth (Noomi Rapace) alla moglie del protagonista Margareth (interpretata da Camille Dugay, figlia della regista). La storia, ambientata nel Texas di fine 1800, racconta di quest’uomo in cerca di vendetta e libertà, Django, che nel suo viaggio solitario s’imbatte in una città sovversiva, New Babylon.





