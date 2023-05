Nek tra gli angeli del fango: a Forlì spala a suon di "Laura non c'è"

di Redazione web

Nek è sceso in campo a Forlì per spalare il fango insieme agli sfollati dell'alluvione che ha flagellato i territori dell'Emilia e della Romagna. A Villanova di Forlì, Filippo Neviani, in arte Nek, è arrivato la mattina presto insieme ai ragazzi del "Vos - Volontari Onlus Sicurezza Sassuolo" per cercare di aiutare gli abitanti che nell'alluvione hanno perso tutto. Con una pala in mano e tanta forza nel cuore, hanno iniziato tutti a spalare il fango che, insido, si attacca ai loro indumenti. Il cantante dagli occhi azzurri ha documentato la giornata di aiuti con il centro volontari di Sassuolo.

Nek a Forlì

L'alluvione in Emilia Romagna ha stravolto le vite di ciascuno e tutti, chi più, chi meno, stanno cercando di fare la propria parte con beneficenze, aiuti agli sfollati e chi, come in questo caso, si reca in alcune città colpite dall'alluvione con gruppi di volontariato per aiutare le persone. È il caso di Nek, il cantante emiliano è andato a Forlì insieme a Vos, un'associazione di volontariato di Sassuolo per aiutare a spalare il fango.

Nek ha documentato questa esperienza tramite post su Instagram e, per incoraggiare gli emiliani che da giorni lottano per ripulire le loro strade, ha dato il via a un mini concerto, cantando "Laura non c'è".

La risposta dei fan

I fan si sono uniti a Nek e lo hanno ringraziato per il grande cuore dimostrato.

