Alluvione Emilia Romagna, Little Steven: «Il silenzio di Bruce Springsteen al concerto di Ferrara? Non sapevamo nulla»

Silenzio. Sul palco a Ferrara, nei giorni della tragedia per l'Emilia Romagna allagata, Bruce Springsteen non ha detto nulla. Non una parola sui morti, sui giorni difficili per migliaia di italiani. E neanche un centesimo lasciato dall'artista americano alla terra alluvionata. Una mancanza che ha alimentato molte polemiche, ma su cui ad una settimana di distanza, interviene uno dei suoi storici musicisti, Little Steven, componente della E-Street Band, che su Twitter risponde alla domanda di un fan.

«Non ne sapevamo niente. Sapevamo solo che gli operai han fatto degli straordinari a causa della pioggia» la risposta di Stevie Van Zandt, braccio destro del Boss. «Ti conosco come uomo e artisti di grandi valori. Un uomo onesto, ma soprattutto un uomo libero. Ho partecipato allo show di Ferrara. È proprio vero che tu, Bruce e l’ESB non sapevate nulla dell’emergenza in Emilia-Romagna, delle forti alluvioni vicino a Ferrara, delle quindici persone morte?», la domanda della fan, a cui il musicista non si sottrae.

We didn’t know a thing about it. All we heard was the crew had to work overtime because the venue was one big mud hole from the rain. That was all. https://t.co/qWQXROjo8a