Britney Spears abbandonata dai figli: «Non vogliono più vederla». Ma continueranno a ricevere il maxi-assegno (con aumento)

Britney Spears si è trovata nuovamente al centro di un ciclone mediatico dopo che i suoi due figli, Sean Preston (17 anni) e Jayden James (16 anni), hanno deciso di abbandonare la madre, che non vedevano da mesi, per trasferirisi alle Hawaii. I ragazzi continueranno a ricevere l'assegno di mantenimento di oltre 36mila euro da parte di Britney.

L'ex marito della reginetta del pop, Kevin Federline, ha rilasciato forti dichiarazioni contro di lei: «Da quando Sean e Jaden sono con me sono felici, ho salvato loro la vita», ha detto. Britney Spears ha replicato accusandolo di essere ipocrita e che i loro figli «preferiscono stare con lui perché fuma erba».

Insomma, tra i due c'è molto astio, che è andato ad aumentare negli ultimi giorni, dopo che i ragazzi hanno deciso di lasciare la California, per ricominciare una nuova vita, senza vedere più la madre. Andiamo a vedere che cosa è successo.

I figli di Britney Spears, Sean Preston e Jayden James, sono sempre stati al centro della separazione tra lei e l'ex marito Kevin Federline, terminata con la custodia affidata al papà. Ogni mese, dal 2007, la reginetta del pop deve versare un assegno di mantenimento di oltre 36mila euro a Kevin per i suoi figli, finché loro non compiranno 18 anni.

Da quando i figli hanno deciso di trasferirsi alle Hawaii, qualcosa è cambiato perché le leggi sul mantenimento sono diverse. Infatti, nell'arcipelago americano, l'assegno mensile deve essere versato fino al compimento dei 23 anni da parte dei figli.

In tutto ciò, una fonte vicina ai ragazzi ha fatto sapere che loro non hanno intenzione di salutare la mamma che non vedono da oltre un anno, prima del matrimonio di Britney Spears con Sam Asghari: «Britney Spears non vedrà i suoi figli prima che lascino la California. I ragazzi sono pronti a trasferirsi alle Hawaii con il suo ex marito, Kevin Federline , senza salutare la madre. I due ragazzi di Britney e Kevin, Jayden James e Sean Preston, si trasferiranno alle Hawaii con il papà e sua moglie, Victoria. Kevin stava incoraggiando i ragazzi a vedere Britney prima che se ne andassero, ma loro non hanno voluto».

