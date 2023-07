Britney Spears presa a ceffoni dal bodyguard di un giocatore di basket: «Mi ha colpita al viso, è stato traumatico»

di Redazione web

Britney Spears è stata protagonista di una brutta disavventura a Las Vegas mentre si trovava in vacanza con suo marito Sam Asghari e altri amici. La reginetta del pop aveva deciso di cenare in uno dei locali più conosciuti della città e, proprio in questo posto aveva avvistato un giocatore dell’NBA, Victor Wembanyama. Britney si è avvicinata per chiedere una foto e durante lo scatto la cantante l’ha abbracciato. Gesto che non sarebbe piaciuto al bodyguard di Victor, che, non riconoscendola, si è scagliato su Britney, temendo in un gesto pericoloso. Il bodyguard ha colpito la cantante americana, facendola cadere.

La cantante si è rialzata ed è tornata a sedersi al suo tavolo, sconvolta con il marito. Uno dei camerieri del locale è accorso da lei per assicurarsi che stesse bene e ha provato a difendeli, "giustificando" l'aggressione: «Purtroppo quando si è così famosi può succedere di tutto, bisogna essere previdenti». La cantante, di risposta, ha presentato una denuncia a nome del bodyguard che l'ha percossa e ha poi postato sui social il suo pensiero al riguardo.

Andiamo a vedere che cosa ha detto.

Under no circumstances should this man be laughing at what his security officer did to Britney Spears. He needs PR training, and to understand the gender dynamics and racial dynamics involved. Good luck with those future endorsements you just effed up. pic.twitter.com/z8lx66inyG — Harvey at Skinsurrection🌊🏳️‍🌈 👨🏿‍🏫✊🏽 (@Skinsurrection) July 7, 2023

Britney Spears: «Nessuno di loro mi ha chiesto scusa»

Britney Spears ha pubblicato un post in cui chiarisce la sua posizione e il suo pensiero su quanto accaduto a Las Vegas: Le esperienze traumatiche non mi sono nuove, ma mai avrei pensato che mi sarebbe successa una cosa del genere. Avevo visto il giocatore di NBA nel mio hotel e nel ristorante. Ho deciso poi di raggiungerlo per salutarlo e congratularmi per i suoi numerosi successi in campo, ho picchiettato sulla sua spalla per farlo gira e mentre facevamo la foto l'ho abbracciato. La sua guardia del corpo mi ha presa e messa a terra, con il viso sul pavimento e mi ha anche rotto gli occhiali. Quella stessa notte ho incontrato molti miei fan, ma il mio bodyguard non si sognerebbe mai di aggredire così un mio fan. La violenza fisica si sta diffondendo in tutto il mondo e dobbiamo fermarla. Mi aspetto delle scuse pubbliche da parte del giocatore, anche perché non aveva nulla di cui preoccuparsi. Io sono alta 1,60m, mentre lui è 2,23m. Infine, voglio ringraziare la polizia di Las Vegas per aver accolto la mia denuncia ed avermi aiutata».

Anche il marito, Sam Asghani ha pubblicato alcune storie in cui chiede al bodyguard di dimettersi e le scuse ufficiali di Victor Wembanyama.

Quest'ultimo, infine, è tornato a giocare a basket e, quando un giornalista gli ha chiesto quale fosse il suo pensiero sull'avvenimento di Las Vegas ha preferito sorridere e andare avanti.

