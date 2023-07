Britney Spears in bikini a cavallo, la cantante si emoziona: «Era la prima volta, non mi sono mai sentita così viva»

di Redazione web

Britney Spears ha conquistato i fan con la sua incredibile voce mentre si godeva una cavalcata in spiaggia. Nella giornata di ieri, trascorsa al mare, in bikini giallo e cappellino di paglia, la cantante si è lasciata andare all'entusiasmo di salire a cavallo per la prima volta in riva al mare.

La star, elettrizzata dal giro a cavallo, si è lasciata andare ad uno dei suoi simpatici balletti, con un sorriso smagliante.

La star statunitense di 41 anni ha pubblicato delle foto di sè in groppa ad un cavallo in riva al mare in una spiaggia deserta. Visibilmente emozionata, ha condiviso un breve video con didascalia: «La prima volta a cavallo in spiaggia!!! Mi sono spaventata perché non mi sono mai sentita così viva», seguita da una serie di emoji.

Di recente aveva accusato la famiglia di parlare alle sue spalle alla stampa sostenendo che figli e marito cercavano di gettare cattiva luce circa una presunta dipendenza da sostanze stupefacenti, di cui lei ha negato l'esistenza. Libera e sorridente, quindi, si mostra felice: poi lo sfogo.

«La vita è troppo breve»

«Il sale guarisce tutte le ferite!!! Ieri sono stata nell'oceano per ore. È divertente che ci venga detto che gli adulti hanno bisogno di crescere! L'oceano risveglia sempre la bambina che è in me e questa è la sfida più grande.

«La vita è troppo breve, gente. Siate felici», ha concluso la cantante.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Luglio 2023, 14:57

