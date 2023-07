Britney Spears, a rischio l'uscita del suo libro: «Dettagli intimi sugli ex Colin Farrell e Justin Timberlake»

di Redazione Web

Attesissimo il libro di Britney Spears che uscirà ad ottobre, "The Woman in me". Ma sembra che qualcosa stia andando storto. Potrebbe, infatti, essere a rischio l'uscita del libro per via di Colin Farrell e Justin Timberlake. A lanciare la bomba è The Sun,secondo cui i legali degli ex fidanzati della neo scrittrice ed ex reginetta del Pop Britney Spears avrebbero in qualche modo minacciato la procrastinazione del rilascio del libro che già si prospettava segna come Best Sellers per l’artista tra le Biografie di personaggi famosi e vip su Amazon, per le vendite computate coi soli pre-orders.

l motivi

Sarebbe, insomma, un ritardo di almeno quattro mesi che sarebbe legato alla volontà dei legali degli ex della popstar per un controllo rispetto ad alcuni particolari intimi che Spears avrebbe vissuto con l’attore irlandese Colin Farrell e il collega cantautore e performer statunitense come lei, Justin Timberlake e che avrebbe riportato nel libro.

L'indiscrezione

Stando a quanto emerge dal Sun, inoltre, dopo una lunga discussione le parti del triangolo coinvolto nella release del libro sarebbero giunte a un accordo dando così il via alla stampa. Questo, dopo che Britney Spears potrebbe essersi imbattuta nella minaccia di una denuncia da parte dei legali degli assistiti ex vip della cantante, che sarebbe insorta qualora lei avesse reso di dominio pubblico alcuni particolari sugli ex. Ma, intanto, le fonti di Daily Mail e Page SIX bollano come fake l’indiscrezione.

ll dubbio

Da fonti avverse a The Sun di BreatheHeavy.com, si apprende che Britney Spears abbia scelto di sua spontanea volontà di non inserire alcuni retroscena amari relativi ai difficili rapporti familiari, con particolari riferimenti alla tutela legale: la conservatorship, che ha tenuto Britney vincolata al volere dei tutori, perché giudicata dalla legge americana incapace di agire. Lo scorso novembre 2021 una sentenza emessa dal giudice Brenda Penny, dalla Superior Court di Los Angeles, ha segnato la cessazione della tutela legale, che durava dal 2008.

