Al Bano, Loredana Lecciso «l'ho vista per la prima volta fuori da una scuola a Lecce»

di Redazione web

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sono una di quelle coppie che oggi è difficile immaginare separata. Il loro legame risale al 1999 quando si incontrarono per la prima volta ed entrambi erano reduci di separazioni dai precedenti partner. Al Bano aveva chiuso da tempo il suo matrimonio con la ex moglie Romina Power e Loredana Lecciso era ormai distante dal padre della sua primogenita.

A raccontare il primo incontro è stato proprio il cantante che lo ha descritto così.

Al Bano: «Dopo Amadeus vorrei vedere il ritorno di Paolo Bonolis. A Sanremo voglio tornare in gara da solo»

Jasmine Carrisi contesa tra Mediaset e Rai? Due programmi storici la vogliono nel cast

Il primo incontro con Loredana Lecciso

«L'ho vista per la prima volta fuori da una scuola a Lecce. Io ho accompagnato le mie figlie e lei la sua primogenita. Ora sono ben 23 anni che stiamo insieme», ricorda Al Bano, in un'intervista al settimanale In Famiglia.

Le crisi

La prima crisi che rischiò di dividerli fu quando Loredana Lecciso decise di intraprendere la carriera televisiva, evidentemente non approvata dal cantante pugliere.

Oggi, il cantante, sostiene di vivere serenamente il rapporto con entrambe le donne e che la fiamma con Loredana Lecciso è ancora accesa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Luglio 2023, 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA