Jasmine Carrisi contesa tra Mediaset e Rai? Due programmi storici la vogliono nel cast

Jasmine Carrisi è conosciuta al grande pubblico per essere la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ma la giovane sta cercando di muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. A differenza degli altri fratelli e sorelle che hanno preferito condurre una vita stando alla larga, più o meno, dai riflettori, Jasmine ha sempre dimostrato di avere talento e di saper reggere il palcoscenico, anche da sola. La giovane 22enne ha dichiarato di seguire molto i consigli della mamma, Loredana Lecciso, che segue la sua carriera dall'inizio: «Mia mamma è sempre presente. L’ascolto ed è saggia, diciamo che è come fosse un po’ la mia agente. In questo settore dello spettacolo è competente. Essere figlia di personaggi di questo ambiente ha i suoi contro, ma anche dei pro e sono molto felice di avere lei con me».

Nelle ultime ore si stanno facendo largo delle voci che vorrebbero la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso in due programmi molto importanti, nelle due reti televisive avversarie. Andiamo a scoprire di quali programmi stiamo parlando.

Jasmine Carrisi sembrerebbe essere contesa tra due programmi molto importanti in Mediaset e in Rai. Alfonso Signorini avrebbe voluto che la figlia di Al Bano partecipasse con la mamma Loredana Lecciso, ma quest'ultima ha già disertato.

Mentre in Rai, sembrerebbe che Milly Carlucci avesse già puntato gli occhi su Jasmine Carrisi per Ballando con le stelle, ma qualcosa le abbia impedito di fare la proposta. Intanto, andiamo a scoprire che cosa ne pensa Jasmine dei due programmi televisivi.

Sulla sua partecipazione al Grande Fratello, Jasmine dice: «Mi è stato chiesto in modo vago. Di sicuro quel programma mi piace e partecipare è una cosa che mi incuriosisce. Ci andrò, ma quando avrò una carriera più solida. Anche mio padre ha fatto così con i reality - ha dichiarato la ragazza a Nuovo - Adesso penso alla mia musica», mentre su Ballando con le stelle, ha dichiarato: «Devo dire che Ballando con le Stelle mi piace tantissimo, vorrei poter avere l'occasione di partecipare in futuro. La considero comunque un’esperienza da fare. Il Festival di Sanremo? Questa è la massima aspirazione, come credo sia per tutti i cantanti. Per ora, però è solo un sogno».

Le proposte per Jasmine Carrisi non mancano, ma sarà lei, insieme alla mamma Loredana Lecciso, a scegliere quali passi muovere per poter splendere sempre di più.

