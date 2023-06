Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e il rapporto (inesistente) con Romina Power: «Ci salutiamo e basta»

di Redazione web

Jasmine Carrisi è la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso e ha da poco festeggiato il compleanno, 22 anni, con una torta che ha fatto molto discutere per via della scritta: «bitchy since 2001», ovvero «str**za dal 2001». Jasmine non ha mai nascosto la sua volontà di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, si è detta, addirittura, pronta per il Grande Fratello Vip.

Durante una delle ultime interviste rilasciate ha chiarito, tuttavia, il rapporto che la lega a Romina Power e a molti spettatori è sembrata una bella frecciatina alla cantante.

Andiamo a scoprire che cosa ha detto Jasmine Carrisi.

Jasmine Carrisi è stata ospite a "Oggi è un altro giorno", con Serena Bortone e si è raccontata a 360 gradi. La giovane ha raccontato aneddoti sulla sua adolescenza e su come ha affrontato la sua vita, avendo due genitori così famosi.

Jasmine si è poi lasciata andare, raccontando il suo rapporto con le sorelle Cristel e Romina Carrisi, le figlie di Al Bano e Romina Power. «Loro sono le mie sorelle, parlo spesso con loro e mi confido molto. Mi fido dei loro consigli e mi aiutano sempre», ha detto la giovane. Tuttavia, lo stesso non si può dire su Romina Power, mamma di Cristel e Romina ed ex compagna di Al Bano.

«Con Romina Power non ho rapporto. Ci salutiamo, ma finisce lì. Rispetto il suo passato e il suo lavoro con papà, ma non fa parte del mio nucleo», ha rivelato Jasmine Carrisi.

