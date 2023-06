Romina Power, il dolore per la figlia Ylenia sui social: «Dove sei amore mio?»

di Redazione Web

Un dolore che non può passare e che di tanto in tanto Romina Power vuole condividere. Per quella figlia scomparsa per cui non ha mai smesso di sperare. Così la cantante, ex compagna di Al Bano, ha pubblicato nelle ultime ore un post sul suo profilo Instagram con una foto di sua figlia e una toccante didascalia a corredo. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Ylenia, primogenita di Al Bano e Romina Power, è scomparsa misteriosamente il primo gennaio 1994 a New Orleans, durante un viaggio negli Stati Uniti.

Nelle ultime ore, Romina Power ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram un'immagine di sua figlia Ylenia con una didascalia a corredo nella quale ha espresso la sua grande speranza di poter riabbracciare un giorno sua figlia.

«Ylenia, il tuo bel viso appare improvvisamente nella mia mente come i raggi del sole appaiono dietro le nuvole nel cielo. Dove sei amore mio?», ha scritto Romina Power a corredo della foto.

Un appello doloroso che nel corso degli anni non ha mai smesso di fare, convinta che sua figlia si trovi da qualche parte.

